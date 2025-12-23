Affäre um Sexualstraftäter: Neue Epstein-Dokumente veröffentlicht - und wieder gelöscht

Bereits zuvor Dateien gelöscht

Das Justizministerium hatte am vergangenen Freitag nach massivem Druck der Öffentlichkeit und des US-Parlaments Tausende Dateien auf seiner Webseite hochgeladen. Die Freigabe erfolgte am letzten Tag einer Frist, die dem Ministerium auferlegt worden war. Kurz nach der Veröffentlichung wurden mehrere Dateien vorübergehend wieder gelöscht. Grund sei der Schutz von Opfern, hieß es aus dem Ministerium. Aus dem Kongress hagelte es für die unvollständige Veröffentlichung des Materials und die Schwärzung vieler Dokumente Kritik.