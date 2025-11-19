Affäre um Sexualstraftäter: Harvard nimmt erneut Verbindungen zu Epstein unter die Lupe

Washington/Cambridge - Nach dem Rückzug des einstigen Harvard-Präsidenten Larry Summers aus der Öffentlichkeit hat die Elite-Universität erneut eine Untersuchung ihrer Verbindungen zum gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein angestoßen. Man prüfe derzeit Informationen zu Personen aus dem Umfeld der Hochschule, die in jüngst veröffentlichten Dokumenten im Epstein-Fall aufgetaucht seien, zitierten unter anderem die "New York Times" und die "Washington Post" aus einer Harvard-Stellungnahme. Es solle geklärt werden, "welche Maßnahmen erforderlich sein könnten".