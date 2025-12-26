Trump: Hexenjagd der radikalen Linken

An Weihnachten setzte der US-Präsident seine Attacken gegen die Demokraten, die eine Veröffentlichung der Epstein-Akten ebenso wie vereinzelt Vertreter seiner eigenen Partei der Republikaner gefordert hatten, fort. Er sprach in einem Post auf der Plattform Truth Social von einer "Hexenjagd" der "radikalen Linken". Er suggerierte in seinem Post auch, dass Demokraten in den Akten stünden, die dann viel zu erklären hätten, wenn sich das herausstellt. Die Politik der Demokraten nannte er korrupt. Er schloss mit den Worten: "Genießen Sie Ihr vielleicht letztes frohes Weihnachtsfest!".