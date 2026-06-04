Oberhof ist kein einfaches Pflaster. Das gibt AfD-Landespolitiker Thomas Luhn unumwunden zu. Immer wieder hätten er und der Oberhofer AfD-Stadtrat Ulrich Cazin Anfeindungen erlebt, wenn sie einen Infostand in der Stadtmitte aufbauten. Auch die Gastronomen hätten Vorbehalte. So sei es schwierig gewesen, in Oberhof eine Location zu finden, um einen Bürgerdialog zu organisieren. Viele Gaststätten hätten nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen, sagt Ulrich Cazin. Er sei froh, dass das Team von Jürgen Dietz schließlich zusagte.