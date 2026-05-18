Den eigenen Kindern eine umfassende Bildung vorenthalten, damit sie die Weltsicht der Eltern ungestört verinnerlichen? Das ist der Traum religiöser Fanatiker und rechtsextremer Ideologen, die der liberalen Gesellschaft von Grund auf misstrauen. Wie weite Teile der AfD, die die Abschaffung der herkömmlichen Schulpflicht in ihr Landtagswahlprogramm in Sachsen-Anhalt geschrieben hat. Gut, dass eine Umfrage nun bestätigt: Diese Quatsch-Idee hat in der Demokratie nichts zu suchen. Dass der Staat sich um ein mit Standards versehenes, ausdifferenziertes Schulsystem kümmert, das jedem jungen Bürger unabhängig von Status, Bildung oder Weltanschauung der Eltern zugute kommt, ist eine Errungenschaft. Sie kommt nicht nur unserem Nachwuchs zugute, sondern auch dem Zusammenhalt der Gesellschaft und ihrer Fähigkeit, Unterschiede auszuhalten und im Gespräch untereinander zu bleiben.