Deutsche Bürger können beliebig ins Ausland reisen und selber entscheiden, mit wem sie sich wo treffen, unterhalten und vernetzen – da hat der deutsche Staat kein Eingriffsrecht. Diese Freiheit, eines der essenziellen Grundrechte, gilt natürlich auch für Anhänger und Politiker der AfD. Auch dann, wenn sich die deutschen Rechtsaußen, wie es dieser Tage geschieht, mit ihren Gesinnungsfreunden in den USA treffen, um sich auszutauschen über Wege zum gemeinsamen Ziel, der Umgestaltung der plural-liberalen Demokratie zum autoritären Nationalstaat.