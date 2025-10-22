Ja, die AfD lässt wenige Gelegenheiten aus um zu zeigen, dass sie Deutschland lieber von Demokratieverächtern vom Schlage Donald Trumps, Viktor Orbáns oder Wladimir Putins regiert sähe als von Personal, das sich den Werten des Grundgesetzes verpflichtet sieht. Und ja, was die Sympathien für das derzeitige Russland betrifft, gibt es eine große Schnittmenge mit dem BSW, weswegen auch aus dessen Spektrum Zustimmung zu der Entrüstung kam, mit der die AfD auf die jüngsten Äußerungen von Thüringens Innenminister Georg Maier reagierte.