Wurden in Thüringen Hunderte Ärzte wegen ihrer Haltung in der Corona-Pandemie belangt? Diesen Eindruck vermitteln Daten, die die Thüringer AfD im Streit zwischen US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und seiner deutschen Amtskollegin Nina Warken (CDU) beisteuert. Der Amerikaner – ein Spross der berühmten Kennedy-Dynastie – hatte kritisiert, dass mehr als tausend deutsche Ärzte und Tausende Patienten rechtlich verfolgt und bestraft würden, weil sie während der Pandemie Ausnahmen vom Tragen von Masken und von Impfungen gegen Covid-19 gewährt hätten.