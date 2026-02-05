Berlin/München - Der Chef der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung Deutschland, Maximilian Märkl, hat nach Angaben des bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Stephan Protschka die Mitgliedschaft in der Partei aufgekündigt. Das gab Protschka am Abend bekannt. "Herr Märkl ist dem Parteiausschluss zuvorgekommen und hat mir soeben die Kündigung der Mitgliedschaft der AfD zukommen lassen", schrieb Protschka in einer Mitteilung an Medienvertreter. "Eine Mitgliedschaft in der Identitären Bewegung und AfD verträgt sich nicht", betonte Protschka. Er werde die Kündigung annehmen.