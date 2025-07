Höcke: BSW muss Thüringer Regierungskoalition verlassen

Höcke sieht das BSW in Thüringen als Konkurrenz. Seiner Ansicht nach hätte die AfD bei der Landtagswahl im vergangenen September ohne BSW noch besser abgeschnitten. "Ohne BSW hätten wir auch bei der Landtagswahl an die 40 Prozent bekommen", sagte er. Die AfD landete bei der Landtagswahl bei 32,8 Prozent und wurde stärkste Kraft, ist aber nicht an der Regierung beteiligt.