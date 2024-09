Schon fünf Minuten, nachdem die Sitzung des Thüringer Landtags an diesem Tag das zweite Mal unterbrochen wird, versucht Jürgen Treutler sich noch etwas Wasser in sein Glas nachzuschenken. Er greift zu der kleinen Flasche Thüringer Waldquell, die vor ihm auf dem Tisch steht, an dem üblicherweise der Landtagspräsident Platz nimmt und an dem der 73-Jährige jetzt als Alterspräsident des Parlaments sitzt. Aber es ist kaum noch Wasser drin. Nur einige Tropfen fließen noch in sein Glas. Treutler schaut ihnen enttäuscht hinterher, während um ihn herum die parlamentarischen Geschäftsführer der fünf Landtagsfraktionen sowie der Verwaltungschef des Landtags, Jörg Hopfe, diskutieren. Flasche leer.