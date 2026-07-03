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  6. Viel Polizei am Tagungsort der AfD

AfD-Parteitag Viel Polizei am Tagungsort der AfD

Am Samstag beginnt auf dem Messegelände in Erfurt ein Bundesparteitag der AfD. Die Sicherheitsvorkehrungen sind bereits gestartet.

 Hohe Sicherheitsvorkehrungen bereits vor dem AfD-Bundesparteitag in Erfurt: Die Polizei ist schon heute mit einem Großaufgebot auf dem Messegelände der Thüringer Landeshauptstadt im Einsatz, dort soll am Samstag der zweitägige Parteitag der AfD beginnen. 

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Unmittelbar vor der Messehalle als auch auf den Zufahrten zu dem Gelände waren dutzende Polizeifahrzeuge aus verschiedenen Bundesländern unterwegs. Auch Polizisten bezogen Stellung. Der Parkplatz der Messe, auf dem am Samstag eine große Kundgebung des Bündnisses "Zusammenstehen" geplant ist, wurde bereits großräumig mit Gittern abgegrenzt.