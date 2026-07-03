AfD-Parteitag Viel Polizei am Tagungsort der AfD
Redaktion 03.07.2026 - 12:28 Uhr
Am Samstag beginnt auf dem Messegelände in Erfurt ein Bundesparteitag der AfD. Die Sicherheitsvorkehrungen sind bereits gestartet.
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Unmittelbar vor der Messehalle als auch auf den Zufahrten zu dem Gelände waren dutzende Polizeifahrzeuge aus verschiedenen Bundesländern unterwegs. Auch Polizisten bezogen Stellung. Der Parkplatz der Messe, auf dem am Samstag eine große Kundgebung des Bündnisses "Zusammenstehen" geplant ist, wurde bereits großräumig mit Gittern abgegrenzt.