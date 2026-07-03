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AfD Parteitag Thüringer Polizei für Einsatz zum AfD-Parteitag gerüstet

Rund 600 AfD-Mitglieder treffen sich in Erfurt zur Wahl der Parteiführung. Die Polizei hat sich monatelang vorbereitet und will friedliche Kundgebungen schützen.

AfD Parteitag: Thüringer Polizei für Einsatz zum AfD-Parteitag gerüstet
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Die Thüringer Polizei fühlt sich auf ihren Einsatz beim AfD-Bundesparteitag in der Erfurter Messe gut vorbereitet (Archivbild). Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Polizei fühlt sich für den Einsatz zum AfD-Bundesparteitag an diesem Wochenende in Erfurt gut gerüstet. Von Freitag bis Sonntag seien mehrere tausend Kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet im Bereich der Messe und auch in der Innenstadt im Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion mit. "Wir sind flächendeckend präsent, um aktiv auf alle Situationen reagieren zu können. Unsere Ziele sind die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie die Ausübung der verfassungsmäßigen Grundrechte der Versammlungsfreiheit, der Pressefreiheit als auch des Parteienprivilegs."

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Polizei hat sich monatelang auf den Einsatz vorbereitet

Die Polizei hat sich nach eigenem Bekunden monatelang auf den Einsatz vorbereitet. "Unser Auftrag umfasst die Einhaltung geltender Gesetze, den Schutz der Allgemeinheit und die Verfolgung von Straftaten. Protest ist legitim. Daher werden wir friedliche Kundgebungen schützen und begleiten. Gewalt und unverhältnismäßige Grundrechtseinschränkungen Dritter werden allerdings nicht toleriert und konsequent verfolgt", hieß es. Man werde am gesamten Wochenende transparent rund um die Uhr auf den sozialen Kanälen über das Einsatzgeschehen berichten.

Bis zu 600 Delegierte zum AfD-Bundesparteitag erwartet

Auf dem Parteitag in der Erfurter Messe wollen sich am Samstag und Sonntag bis zu 600 AfD-Mitglieder zu einem Bundesparteitag versammeln. Bei dem Treffen soll die Führungsspitze der Partei neu gewählt werden. Die Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla dürften im Amt bestätigt werden. Spannend wird die zweite Reihe. Hier spielt Thüringens AfD-Chef Björn Höcke als Gastgeber in Erfurt eine wichtige Rolle. Zahlreiche Protestaktionen sind angekündigt.