AfD Parteitag: Thüringer Polizei für Einsatz zum AfD-Parteitag gerüstet

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Polizei fühlt sich für den Einsatz zum AfD-Bundesparteitag an diesem Wochenende in Erfurt gut gerüstet. Von Freitag bis Sonntag seien mehrere tausend Kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet im Bereich der Messe und auch in der Innenstadt im Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion mit. "Wir sind flächendeckend präsent, um aktiv auf alle Situationen reagieren zu können. Unsere Ziele sind die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie die Ausübung der verfassungsmäßigen Grundrechte der Versammlungsfreiheit, der Pressefreiheit als auch des Parteienprivilegs."