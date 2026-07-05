AfD-Parteitag Tausendfacher Protest gegen die AfD - Spitzenduo bestätigt

Drei neue Vize
Hinter dem wiedergewählten Führungsduo wurde die zweite Reihe des Bundesvorstandes von den rund 600 Delegierten komplett ausgetauscht.
- Mit Stefan Möller wurde ein Vertrauter von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden mit 76,54 Prozent gewählt. Der Thüringer AfD-Co-Chef Möller nennt Höcke einen Weggefährten und Freund, weist aber Darstellungen zurück, er sei von ihm ferngesteuert.
- Neu als Vize ist zudem Katrin Ebner-Steiner. Die Co-Vorsitzende der bayerischen AfD-Landtagsfraktion sagte, man wolle Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) "aus der Staatskanzlei jagen". Sie trat ohne Gegenkandidaten an und erhielt knapp 56 Prozent.
- Auf den dritten Vize-Posten wählten die Delegierten Sven Tritschler aus Nordrhein-Westfalen, der die AfD "an der Schwelle zur Macht" sieht. Er erhielt 50,7 Prozent und setzte sich gegen Kay Gottschalk durch. Der Bundestagsabgeordnete versuchte vergeblich, mit Parolen wie "Remigration löst viele Probleme" zu punkten.
- Neuer Bundesschatzmeister der AfD ist Hannes Gnauck. Der frühere Chef der inzwischen aufgelösten Jungen Alternative setzte sich gegen den langjährigen Schatzmeister Carsten Hütter durch.
Weniger Veränderung in der dritten Reihe
Die restlichen Posten im Bundesvorstand wurden teils mit bekannten, teils mit neuen Gesichtern besetzt. Zu denen, die im Amt bestätigt wurden, zählt Dennis Hohloch aus Brandenburg. Unter den Neuen ist der Chef der neuen AfD-Nachwuchsorganisation, Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm. Er sagte, ihm sei wichtig, "dass unsere Kinder und Kindeskinder wieder in Sicherheit, Freiheit und Wohlstand leben können, als Deutsche in Deutschland unter Deutschen, darunter machen wir es nicht".