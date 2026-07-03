Erfurt (dpa/th) - Auf den Straßen Erfurts sind die ersten Schüler unterwegs, die ihre Jahresabschlusszeugnisse bekommen haben und wegen des anstehenden AfD-Bundesparteitag heute früher nach Hause dürfen. An den Schulen im Stadtgebiet findet der letzte Unterrichtstag des laufenden Schuljahres verkürzt statt, damit die Kinder und Jugendlichen angesichts der zu erwartenden Straßensperrungen in Erfurt einigermaßen problemlos nach Hause kommen.