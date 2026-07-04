Ziemlich genau zu der Zeit, zu der die sehr deutsche AfD, ihren Bundesparteitag in Erfurt eröffnet, hallt ein sehr deutsches Geräusch durch eine der Nebenstraßen des Gothaer Platzes in Erfurt. Hier surrt es. Recht unrythmisch. Dafür aber umso lauter. Weil jemand mit einem Rasentrimmer entschieden und entschlossen gegen das Gras vorgeht, das gewiss sehr undeutsch-unordentlich in dem kleinen Vorgarten des Mehrfamilienhauses wächst, in dem der Mann eine Wohnung hat.