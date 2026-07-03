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AfD-Parteitag Erfurt: Erste Einschränkungen ab Mittag erwartet

Noch rollt der Verkehr, aber ab Mittag könnten Versammlungen und Demos den Erfurter Verkehrsfluss beeinflussen.

AfD-Parteitag: Erfurt: Erste Einschränkungen ab Mittag erwartet
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Die Polizei ist bereits mit vielen Einsatzkräften im Stadtgebiet Erfurt präsent. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Erfurt (dpa/th) - Ruhiger Start: Die Polizei hat noch keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen in und um Erfurt gemeldet. Allerdings seine wegen des AfD-Bundesparteitags und angekündigten Demonstrationen bereits viele Polizeikräfte im Stadtgebiet unterwegs, sagte der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Patrick Martin in einem Video auf der Plattform X. Müssten die Polizeiwagen rangieren könne es eventuell zu kurzfristigen Beeinträchtigungen kommen. 

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Ab Mittag sei dann mit Einschränkungen zu rechnen. Für diese Zeit seien die ersten Versammlungen angemeldet und erste Demonstrationen sollen sich Martin zufolge durch die Stadt bewegen.