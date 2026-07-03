Erfurt (dpa/th) - Ruhiger Start: Die Polizei hat noch keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen in und um Erfurt gemeldet. Allerdings seine wegen des AfD-Bundesparteitags und angekündigten Demonstrationen bereits viele Polizeikräfte im Stadtgebiet unterwegs, sagte der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Patrick Martin in einem Video auf der Plattform X. Müssten die Polizeiwagen rangieren könne es eventuell zu kurzfristigen Beeinträchtigungen kommen.