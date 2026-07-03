Absperrungen finden sich nun in der Gothaer und der Eisenacher Straße, wie die Stadt mitteilte. Zudem wird die Stadtbahn-Linie 2 bis zum Betriebsschluss am Sonntag umgeleitet. In dieser Zeit fahren keine Bahnen zwischen den Haltestellen Gothaer Platz und P+R-Platz Messe. Busse der Linie 80 fahren bis zum Betriebsschluss am Sonntag überhaupt nicht. Entlang der Bus-Linie 61 werden die Haltestellen Rembrandtstraße, Samuel-Beck-Weg, Roter Stein und Tannenwäldchen bis Montagmorgen nicht bedient.