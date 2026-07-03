Erfurt (dpa/th) - Abgesperrte Straßen, Umleitungen bei Bus- und Tram-Linien: Seit Mittag greifen wegen des AfD-Bundesparteitags und Gegendemonstrationen angekündigten Verkehrseinschränkungen in Erfurt.
Seit Mittag müssen Autofahrer, aber auch Fahrgäste von Bussen und Bahnen mit Verkehrsänderungen zurechtkommen. Das muss nun beachtet werden.
Erfurt (dpa/th) - Abgesperrte Straßen, Umleitungen bei Bus- und Tram-Linien: Seit Mittag greifen wegen des AfD-Bundesparteitags und Gegendemonstrationen angekündigten Verkehrseinschränkungen in Erfurt.
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Absperrungen finden sich nun in der Gothaer und der Eisenacher Straße, wie die Stadt mitteilte. Zudem wird die Stadtbahn-Linie 2 bis zum Betriebsschluss am Sonntag umgeleitet. In dieser Zeit fahren keine Bahnen zwischen den Haltestellen Gothaer Platz und P+R-Platz Messe. Busse der Linie 80 fahren bis zum Betriebsschluss am Sonntag überhaupt nicht. Entlang der Bus-Linie 61 werden die Haltestellen Rembrandtstraße, Samuel-Beck-Weg, Roter Stein und Tannenwäldchen bis Montagmorgen nicht bedient.
Genaue Infos zu den Absperrungen, Verbindungsausfällen und Umleitungen finden Autofahrer, Fahrradfahrer und Fahrgäste auf der Website und der App der Erfurter Verkehrsbetriebe und auf der Spezial-Website der Stadt. Aktuelle Informationen gibt es auch über Ansagen und Laufschriften an den Haltestellen.