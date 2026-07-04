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AfD-Parteitag Demonstranten versammeln sich in Erfurt – Mehrere Blockaden

Protest gegen die AfD: In Erfurt machen Tausende gegen den Bundesparteitag mobil. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

AfD-Parteitag: Demonstranten versammeln sich in Erfurt – Mehrere Blockaden
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Protest gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt. Foto: Jacob Schröter/dpa

Erfurt - Mehrere Stunden vor dem geplanten Beginn des AfD-Bundesparteitags versammeln sich immer mehr Demonstranten in der Erfurter Innenstadt. Laut Polizei sind bisher mehr als 200 Busse mit Menschen angekommen, die gegen den Parteitag demonstrieren wollen.

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An zwei Stellen in der Innenstadt bestehen demnach zurzeit Blockaden: Mehr als 1.000 Menschen haben sich am Gothaer Platz versammelt, eine weitere Blockade bestehe in der Clara-Zetkin-Straße. Zwei weitere Blockaden entstanden auf der B4 und auf der A71. Auf dem Messegelände trafen unterdessen AfD-Delegierte ein, die um 10.00 Uhr mit dem Parteitag beginnen wollen.