AfD-Parteitag: Demonstranten versammeln sich in Erfurt – Mehrere Blockaden

An zwei Stellen in der Innenstadt bestehen demnach zurzeit Blockaden: Mehr als 1.000 Menschen haben sich am Gothaer Platz versammelt, eine weitere Blockade bestehe in der Clara-Zetkin-Straße. Zwei weitere Blockaden entstanden auf der B4 und auf der A71. Auf dem Messegelände trafen unterdessen AfD-Delegierte ein, die um 10.00 Uhr mit dem Parteitag beginnen wollen.