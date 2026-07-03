Erfurt - Der Musiker und Erfurter Clueso will auf seinem parallel zum AfD-Bundesparteitag geplanten Konzert in seiner Heimatstadt auch ein Zeichen setzen. "Unser Konzert ist definitiv an dem Tag ein politisches Konzert", sagte der 46-Jährige im Gespräch mit dem "Spiegel". Mit Blick auf seine Pläne für das Konzert am Samstagabend auf dem Domplatz sagte er: "Ich werde ein Gedicht vorlesen, wir werden "Love the People" spielen, ich werde ein paar Ansagen machen." Er habe das Gefühl, die Aufgabe zu haben, "die Leute zu entladen – zum Positiven".
AfD-Parteitag Clueso zu Erfurt: "Definitiv politisches Konzert"
dpa 03.07.2026 - 12:49 Uhr