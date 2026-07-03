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AfD-Parteitag Clueso zu Erfurt: "Definitiv politisches Konzert"

Parallel zum Bundesparteitag der AfD in Erfurt spielt Clueso ein großes Konzert auf dem Domplatz. Was er geplant hat, wen er angemorst hat und wo er seine Aufgabe in der Gemengelage sieht.

AfD-Parteitag: Clueso zu Erfurt: Definitiv politisches Konzert
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Großkonzert auf dem Domplatz, während auf der Messe die AfD tagt: Auch für Clueso wird der Samstag speziell. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Erfurt - Der Musiker und Erfurter Clueso will auf seinem parallel zum AfD-Bundesparteitag geplanten Konzert in seiner Heimatstadt auch ein Zeichen setzen. "Unser Konzert ist definitiv an dem Tag ein politisches Konzert", sagte der 46-Jährige im Gespräch mit dem "Spiegel". Mit Blick auf seine Pläne für das Konzert am Samstagabend auf dem Domplatz sagte er: "Ich werde ein Gedicht vorlesen, wir werden "Love the People" spielen, ich werde ein paar Ansagen machen." Er habe das Gefühl, die Aufgabe zu haben, "die Leute zu entladen – zum Positiven". 

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Wegen Vorbereitungen für das Konzert habe er aber viel zu tun, und sei sich unsicher, ob er selbst eine Demo besuchen könne. Der Musiker ("Chicago", "Gewinner") hat er aber bei anderen für den Besuch geworben, wie er sagte: "Es gibt eine Gegenveranstaltung direkt vor dem Messegelände. Ich hab' mit ein paar Artists telefoniert, dass sie da vielleicht vorbeikommen, bei mir noch mit auf die Bühne kommen." Auf der Erfurter Messe findet der AfD-Bundesparteitag statt.