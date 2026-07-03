Wegen Vorbereitungen für das Konzert habe er aber viel zu tun, und sei sich unsicher, ob er selbst eine Demo besuchen könne. Der Musiker ("Chicago", "Gewinner") hat er aber bei anderen für den Besuch geworben, wie er sagte: "Es gibt eine Gegenveranstaltung direkt vor dem Messegelände. Ich hab' mit ein paar Artists telefoniert, dass sie da vielleicht vorbeikommen, bei mir noch mit auf die Bühne kommen." Auf der Erfurter Messe findet der AfD-Bundesparteitag statt.