AfD-Parteitag AfD bestätigt Spitzenduo – Chrupalla verliert an Rückhalt

Journalisten attackiert

Bei den Protesten kam es zu Angriffen auf Medienschaffende, die Polizei nimmt Ermittlungen auf. "Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten werden von uns konsequent verfolgt", teilte die Polizei mit. Es sei während des Einsatzes zu Übergriffen gekommen, "insbesondere auf Livestreamer." Zwei Streamer seien aus einer Gruppe von Demonstranten heraus verfolgt und angegriffen worden, ein Dritter sei bei der Kundgebung vor dem Tagungsort der AfD bedrängt, aber nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Für welches Medium die Betroffenen im Einsatz waren, sagte die Polizei mit Hinweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht.



Das Portal "Apollo News" berichtete, eines seiner Reporterteams sei von Demonstranten attackiert worden. Der Chefredakteur schreibt auf der Plattform X, einem seiner Mitarbeiter sei gegen den Hinterkopf getreten worden. Die Polizei berichtet von einem Fall, bei dem zwei Journalisten durch Flaschenwürfe aus einer Versammlung heraus verletzt worden seien. Ein Journalist wurde demnach mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung weggebracht. Ob es sich bei den Vorfällen um dasselbe Ereignis handelt, wurde auch am Sonntag zunächst nicht bestätigt.