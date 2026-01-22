Im vor Gericht ausgetragenen Streit um eine Aussage des CDU-Generalsekretärs Carsten Linnemann, die Robert Sesselmann (AfD), Landrat im Kreis Sonneberg, missfallen hat, ist jetzt am Verwaltungsgericht Meiningen eine Entscheidung getroffen worden. Schon im vergangenen Spätherbst war Robert Sesselmann mit einer Unterlassungsklage gegen die Aussage am Landgericht Berlin gescheitert. Jetzt darf er auch nicht mehr behaupten, Carsten Linnemann habe falsche Tatsachen geäußert.