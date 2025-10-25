AfD-Landesparteitag Machtkampf in der Bayern-AfD - Streit auf Parteitag

München (dpa/lby) - Die Bayern-AfD hat sich auf ihrem Landesparteitag einen Machtkampf auf offener Bühne geliefert. Ein teils hitziger Streit zu Beginn drehte sich im Kern darum, ob eine Abwahl und anschließende Neuwahl mindestens von Teilen des Landesvorstands auf die Tagesordnung des zweitägigen Treffens gesetzt wird. Tatsächlich stimmte schließlich mehr als die Hälfte der gut 1.100 anwesenden Mitglieder dafür. Da aber unklar ist und es Streit gibt, ob das Vorgehen und ein entsprechender Abwahlantrag rechtmäßig sind, war zunächst offen, ob der Parteitag am Ende tatsächlich über eine mögliche Abwahl abstimmen wird und es eine Neuwahl gibt.