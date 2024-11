AfD-Landesparteitag AfD-Landesparteitag beschäftigt sich mit "Remigration"

Greding - Die AfD beschäftigt sich auf ihrem Landesparteitag in Greding mit dem Vorschlag einer "bayerischen Resolution für Remigration", in der sie sich für die massenhafte Rückkehr von Ausländern aus Deutschland in ihre Heimatländer einsetzt. Die rund 500 Parteimitglieder sollen bei der Veranstaltung zudem unter anderem Satzungsänderungen beschließen und ein neues Landesschiedsgericht wählen. Das Gremium, das unter anderem für Parteiausschlussverfahren zuständig ist, war in Bayern in der Vergangenheit ein Spiegelbild der AfD-internen Zerwürfnisse.