Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hat erneut mit der Verwendung einer im Nationalsozialismus gebräuchlichen Parole provoziert. In einem Beitrag auf der Plattform „X“ vom 1. August äußerte sich Höcke zur Debatte über die Ausrichtung der „Jungen Alternative“ (JA), dem Nachwuchsverband der AfD. Dabei argumentierte er mit dem Satz „Jugend muss durch Jugend geführt werden“. Dieser Spruch gilt als zentraler Leitsatz der Hitler-Jugend (HJ).