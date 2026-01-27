Während die einen Stress haben, wirkt Martin Sellner ganz entspannt. Den ganzen Tag über und auch am Abend, als er in einem Kellergewölbe in der Innenstadt Erfurts einen Vortrag hält, in dem er über sein politisches Kernthema spricht: die „Remigration“, also das massenhafte Abschieben und Ausweisen von Menschen aus Deutschland und Europa. Freilich tut Sellner das nicht, ohne sich bei dieser Gelegenheit ausdrücklich bei Teilen der AfD zu bedanken. Bei der AfD-Fraktion in Brandenburg, zum Beispiel, die sich jüngst „hinter den Patrioten Sellner gestellt hat“, sagt Sellner.