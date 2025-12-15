Mit einem „alternativen Haushaltsentwurf“ geht die AfD in die letzten Beratungen des Etats für 2026 und 2027, der diese Woche vom Landtag beschlossen werden soll. Fraktionschef Björn Höcke warf der Brombeer-Koalition vor, die Politik der vorherigen rot-rot-grünen Landesregierung fortzusetzen. Von Nuancen abgesehen, gebe es keine Änderungen etwa bei Migration und Klima. „Die Linke treibt mit ihren 14 Prozent die Brombeere vor sich her“, sagte Höcke. Sie lasse sich die „Räuberleiter vergolden“, mit der sie der Landesregierung über die Haushaltsklippen helfen.