Es war im Jahr 2022, als das erste „Miteinander stärken“ als Kulturvieleck Wetzlarer Platz in Ilmenau stieg. Ein Begegnungsfest, das Menschen, Gruppe und Vereine zusammenbringen, als „Kontaktkleber“ dienen solle. Die Idee der Ilmenauerin Tanja Schmidt entwickelte sich zum Erfolgskonzept, in der folgenden Zeit gab es zahlreiche neue Auflagen des Festes. Auf dem Wetzlarer Platz wurde fortan in den Frühlings- und Sommermonaten ausgelassen gefeiert.