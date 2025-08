122.200 Euro – so hoch ist die überplanmäßige Ausgabe der Stadt Ilmenau für Kosten der Sondermärkte. Der Grund: die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Denn aufgrund der aktuellen Gegebenheiten zur Absicherung von Veranstaltungen sei ein ungeplanter finanzieller Mehrbedarf entstanden, heißt es in der Beschlussvorlage. Dabei wird insbesondere der Schutz von Veranstaltungsflächen vor Überfahrtaten genannt. Einerseits würden durch das Bereitstellen von Zufahrtssperren rund 90.000 Euro anfallen. Hinzu kämen 15.000 Euro durch zusätzliche Bedarfe aufgrund einer veränderten Veranstaltungsorganisation und -durchführung hinsichtlich Sicherheitsdienst, Kommunikation und Logistik Rettungskräfte. Laut Beschlussvorlage sei weiterhin der zusätzliche Einsatz externer Unterstützung und Dienstleistungen notwendig, da neue Kollegen erst eingearbeitet würden und Veranstaltungskonzepte an die geänderte Sicherheitslage angepasst wurden. Kosten hierfür: 15.000 Euro. Um die Veranstaltungen der Stadt Ilmenau ordnungsgemäß durchführen zu können, brauche es die finanziellen Mittel.