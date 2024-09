Seit Robert Sesselmann im Juni 2023 zu ersten deutschen Landrat mit AfD-Parteibuch gewählt wurde, steht Sonneberg als lebendiges Beispiel für politischen Erfolg der rechtsextremen Partei in der ostdeutschen Provinz. Mit dem Thüringer Landtags-Alterspräsidenten Jürgen Treutler zieht nun erneut ein AfD-Mann aus Sonneberg die Aufmerksamkeit im ganzen Land auf sich. Nur wegen seines Alters in das zeremonielle Amt gelangt, gab der 73-Jährige am Donnerstag mit seiner parteiischen und mit der AfD abgestimmten Sitzungsleitung eine Kostprobe dafür, wie die Höcke-Partei den Parlamentarismus versteht: Als Instrument und Vehikel, um die demokratische Willensbildung zu sabotieren und ins Lächerliche zu ziehen.