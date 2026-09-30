AfD Kerkeling und Maaßen bei erster Anhörung zu AfD-Verbot dabei

Zwei juristische Gutachten kamen zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für ein AfD-Verbot erfüllt sind. Trotzdem bleibt unter Juristen umstritten, wie gut die Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens wären. Befürworter sehen in der AfD eine ernste Gefahr für die Demokratie. Skeptiker zweifeln am Erfolg eines solchen Verfahrens. AfD-Politiker sehen in dem Vorstoß den Versuch, eine Oppositionspartei auszuschalten. Diese Position wird die Thüringer AfD nun bekräftigen - sie hat noch vor der Anhörung die Medien eingeladen.