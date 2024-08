Es war schon hinlänglich angekündigt worden auf Plakaten in der Region – und am Ende hatte sich der Bad Salzunger Marktplatz am späten Donnerstagnachmittag gefüllt zum sogenannten Sommerfest, einer Wahlkampfveranstaltung der AfD. Die Polizei sprach am Tag danach von 250 Personen, die gekommen seien. Sie hörten unter anderem den Vorsitzenden des vom Thüringer Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuften Partei-Landesverbands, Björn Höcke. Und sie hörten Uwe Krell, AfD-Landtagskandidat für den Wahlkreis 5 (Wartburgkreis I), der deutlich anders klang, als noch am Abend vorher in einer Podiumsrunde mit sechs Mitkandidaten. Während Krell zuvor sachte ein angestrebtes respektvolles gesellschaftliches Miteinander betonte, wurde er am Donnerstag vor seinen Anhängern deutlicher, lauter und sprach im klassischen AfD-Duktus etwa von einer Deindustrialisierung und millionenfachen Zuwanderung in Deutschland.