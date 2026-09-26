Eine geplante Veranstaltung der AfD in der kommenden Woche verursacht schon jetzt Wirbel: Am Mittwoch lädt die Partei in das Kulturhaus ein und der Chef des vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Landesverbands Thüringen, Björn Höcke, wird als Sprecher erwartet. Nun hat sich die Stadt Geisa eigenen Angaben zufolge wegen angekündigter Protest offenkundig veranlasst gesehen, in einer Mitteilung Stellung zu beziehen.