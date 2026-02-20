AfD im Kino Plan zu möglichem AfD-Veranstaltungszentrum in Kino gestoppt

Die AfD hatte das ehemalige Starlight-Kino gemietet, das sich genau gegenüber von ihrem Weilheimer Bürgerbüro befindet. In der Folge machten Berichte über ein dort geplantes "patriotisches Kulturzentrum" die Runde.

Nach früheren Angaben der Stadt Weilheim war am 15. Januar eine entsprechende Nutzungsanzeige von Benjamin Nolte und Gerrit Huy gestellt worden. Huy sitzt für die AfD im Bundestag, Nolte ist AfD-Abgeordneter im bayerischen Landtag und will bei den Kommunalwahlen am 8. März Landrat im Landkreis Weilheim-Schongau werden.