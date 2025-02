Hunderttausende haben in den vergangenen Wochen auf Straßen und Plätzen „gegen Rechts“ demonstriert. Am Sonntag fand nun die erste Großdemonstration „gegen Links“ statt – auf Plätzen die nur einen Quadratmeter groß sind. Es waren die Wahlkabinen, in denen die Menschen die Stimmung im Land nicht skandierten, sondern ganz still und zufrieden mit zwei Kreuzen markierten.