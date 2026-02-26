AfD gegen Verfassungsschutz: Extremistisch? Was der Verfassungsschutz wann darf

Was heißt das jetzt für ein mögliches Verbot?

Mit einem etwaigen Verbot der AfD hat die Entscheidung des Gerichts direkt nichts zu tun. Allerdings hätte die politische Debatte darüber, ob ein Verbotsverfahren angemessen und erfolgversprechend wäre, womöglich Fahrt aufgenommen, hätte das Gericht den Eilantrag der Partei zurückgewiesen. Über ein Parteiverbot kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Einen entsprechenden Antrag können entweder der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung stellen.

Seit Bestehen der Bundesrepublik waren in Karlsruhe erst zwei Parteiverbotsanträge erfolgreich: 1952 gegen die neonazistische Sozialistische Reichspartei (SRP) und 1956 gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).