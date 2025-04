Erfurt (dpa/th) - Die AfD-Landtagsfraktion will den Flughafen in Erfurt für Abschiebeflüge ausbauen. Seine Fraktion schlage vor, dafür in einem ersten Schritt im Landeshaushalt 2025 einen Betrag von 34,8 Millionen Euro vorzusehen, sagte AfD-Fraktionschef Björn Höcke in Erfurt. Das AfD-Projekt hat kaum Erfolgsaussichten, der dazu vorgelegte Antrag für den Landesetat 2025 wurde vom Haushaltsausschuss des Landtags bereits abgelehnt.