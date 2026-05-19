Die AfD-Fraktion des Suhler Stadtrates wird die im Rahmen der Wahlprüfung zur Landtagswahl 2024 abgegebene Beurteilung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs zum Verfassungsverstoß unter anderem durch Suhls Oberbürgermeister André Knapp nicht auf sich beruhen lassen. „Wir sehen dazu viele offene Fragen im Raum stehen und erwarten eine Beantwortung durch Sie bis spätestens zur nächsten Stadtratssitzung im Juni“, sagte Fraktionschef Henry Kraus im öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung an Knapp gewandt.