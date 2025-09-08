„Wir sind selbst überrascht“, sagt Kati Nimz, als sie am Sonntagnachmittag am Rand des Besuchergetümmels im Stadtpark steht und auf die vielen Leute schaut, die der Einladung des Sonneberger Kreisverbandes (KV) der AfD zu ihrem Sommerfest gefolgt sind. Auf gut 300 Gäste lautet die Schätzung der Verbandsvorsitzenden. Die Polizei, die das Fest absichert, zählt in der Spitze circa 250 Personen. So oder so, Nimz freut sich für die Sonneberger AfD: „Wir sind überwältigt vom Zuspruch.“