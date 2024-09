Der AfD ist in Südthüringen bei der Landtagswahl nahezu der Durchmarsch in Südthüringen gelingen. In acht der zehn Wahlkreise der Region lagen die Kandidaten der Höcke-Partei bei der Auszählung am Abend so weit vorne, dass sie nicht mehr einzuholen waren. Auch wenn die meist ganz am Ende ausgezählten Briefwahlbezirke die Zahlen für die AfD erfahrungsgemäß noch drücken werden: Blau ist die neue dominierende politische Farbe zwischen Rennsteig Rhön und Werra, und innerhalb des Freistaats gehört der Süden nun zu den Regionen, von die Rechtsextremen ganz besonders erfolgreich sind.