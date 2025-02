Kein Rückenwind für Brombeer-Koalition

Höcke sprach am Wahlabend davon, die Menschen hätten nicht nur die Ampel in Berlin, sondern auch die Brombeer-Regierung in Thüringen abgewählt. Ob diese Deutung zutrifft, ist offen. Rückenwind lässt sich für die ungewöhnliche Koalition aus CDU, BSW und SPD jedoch auch nicht ablesen. Die CDU verbesserte sich trotz positiveren Bundestrend im Vergleich zu 2021 kaum. Damals erhielt sie 16,9 Prozent, diesmal 18,6. Die SPD stürzte regelrecht ab - von 23,4 Prozent in 2021 auf 8,8 bei dieser Wahl. Für das BSW war es die erste Bundestagswahl. Die AfD verbesserte sich von 24,0 Prozent in 2021 auf 38,6 Prozent bei dieser Wahl.