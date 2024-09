So, wie Matthias Zenker sich windet, muss er fast schon körperliche Schmerzen verspüren. Jedenfalls scheint es so. Fragen dazu, ob das starke Abschneiden der AfD bei der jüngsten Thüringer Landtagswahl die Anwerbung von ausländischen Fachkräften für den Gesundheitsbereich des Freistaats erschweren könnte, will der Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Thüringen am liebsten gar nicht beantworten, als er an diesem Donnerstag auf einem Podium sitzt, das der Mediendienst Integration organisiert hat. Schon gar nicht will Zenker darauf antworten, wenn jemand von außerhalb Thüringens – zugeschaltet über das Internet – sie stellt.