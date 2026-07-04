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  4. AfD-Parteitag bis Sonntag unterbrochen - Vorstand gewählt

AfD-Delegierte tagen in Erfurt AfD-Parteitag bis Sonntag unterbrochen - Vorstand gewählt

Nach einem langen Tag mit Vorstandswahlen und erheblichen Sicherheitsmaßnahmen pausiert der AfD-Parteitag in Erfurt. Am Sonntag geht es mit Satzungsfragen und weiteren Abstimmungen weiter.

AfD-Delegierte tagen in Erfurt: AfD-Parteitag bis Sonntag unterbrochen - Vorstand gewählt
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Am ersten Tag des zweitägigen Parteitages der AfD in Erfurt, wurden Alice Weidel und Tino Chrupalla als Co-Vorsitzende wiedergewählt. Foto: Katharina Kausche/dpa

Erfurt - Die Delegierten der AfD haben den ersten Teil ihres als zweitägige Veranstaltung geplanten Bundesparteitages in Erfurt am Samstagabend um etwa 19.00 Uhr beendet. Am Sonntag soll das Treffen der rund 600 Delegierten in der Hauptstadt Thüringens fortgesetzt werden. Mit der Wahl eines neuen Bundesvorstandes und der Neuwahl von Mitgliedern des Bundesschiedsgerichts der Partei sind die wichtigsten Tagesordnungspunkte bereits abgehakt. Die Co-Vorsitzenden, Alice Weidel und Tino Chrupalla, wurden im Amt bestätigt. 

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Für die Delegierten war es ein langer Tag, weil sie - um Protesten und Blockaden von Gegnern der AfD aus dem Weg zu gehen - größtenteils schon in den frühen Morgenstunden in Polizeibegleitung mit Reisebussen zur Messe Erfurt gefahren waren. Am Sonntag sollen unter anderem Satzungsfragen sowie Details der Geschäftsordnung für Parteitage diskutiert werden. Zudem steht noch die Wahl von Ersatzrichtern für das parteiinterne Gericht an.