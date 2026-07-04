AfD-Delegierte tagen in Erfurt: AfD-Parteitag bis Sonntag unterbrochen - Vorstand gewählt

Für die Delegierten war es ein langer Tag, weil sie - um Protesten und Blockaden von Gegnern der AfD aus dem Weg zu gehen - größtenteils schon in den frühen Morgenstunden in Polizeibegleitung mit Reisebussen zur Messe Erfurt gefahren waren. Am Sonntag sollen unter anderem Satzungsfragen sowie Details der Geschäftsordnung für Parteitage diskutiert werden. Zudem steht noch die Wahl von Ersatzrichtern für das parteiinterne Gericht an.