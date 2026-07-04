Erfurt - Die Delegierten der AfD haben den ersten Teil ihres als zweitägige Veranstaltung geplanten Bundesparteitages in Erfurt am Samstagabend um etwa 19.00 Uhr beendet. Am Sonntag soll das Treffen der rund 600 Delegierten in der Hauptstadt Thüringens fortgesetzt werden. Mit der Wahl eines neuen Bundesvorstandes und der Neuwahl von Mitgliedern des Bundesschiedsgerichts der Partei sind die wichtigsten Tagesordnungspunkte bereits abgehakt. Die Co-Vorsitzenden, Alice Weidel und Tino Chrupalla, wurden im Amt bestätigt.
AfD-Delegierte tagen in Erfurt AfD-Parteitag bis Sonntag unterbrochen - Vorstand gewählt
dpa 04.07.2026 - 19:00 Uhr