Wem die liberale Demokratie am Herzen liegt, dem kann nicht egal sein, wenn ihre gefährlichsten Gegner vor der eigenen Haustür einen Parteitag inszenieren, in dem sie sich auf die Machtübernahme in den ersten Bundesländern einschwören. Insofern sind Demonstrationen in Erfurt gegen die Politik der AfD nicht nur erlaubt, sondern verständlich. Jeder, der es wissen will, weiß, dass für Björn Höcke & Co. Parteitage und Wahlen nicht etwa unverrückbare demokratische Grundfesten sind. Sondern vielmehr die verfügbaren und notwendigen Mittel, um künftig in der Lage zu sein, den Staat, die Parteien- und Meinungsvielfalt und möglichst die gesamte Gesellschaft nach den Werten eines völkischen Nationalismus umzubauen. Und zwar gründlich.