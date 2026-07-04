 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Zuversicht und Beteuerungen der Einigkeit beim AfD-Parteitag

AfD-Bundesparteitag Zuversicht und Beteuerungen der Einigkeit beim AfD-Parteitag

Großer Applaus für Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Siegmund und großer Optimismus mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen prägen den Auftakt des AfD-Parteitags.

AfD-Bundesparteitag: Zuversicht und Beteuerungen der Einigkeit beim AfD-Parteitag
1
Die Begrüßungsrede hält der Co-Parteivorsitzende, Tino Chrupalla. Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt - Getragen von großen Hoffnungen mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst ist die AfD in ihren Bundesparteitag gestartet. Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla sagt in seiner Begrüßungsrede vor den Delegierten in Erfurt: "Vielleicht können wir bald schon alleine regieren." An die Adresse der Spitzenkandidaten für Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern fügt er hinzu: "Ihr seid unsere Hoffnung dieses Jahr." 

Nach der Werbung weiterlesen

Großen Applaus im Saal gab es vor allem für Ulrich Siegmund, den Spitzenkandidaten der AfD in Sachsen-Anhalt.

Chrupalla betont Einigkeit an der Parteispitze

Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel, wies Chrupalla zurück. Er sagte: "Unsere Partei ist einig wie nie zu vor." Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. "Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen", so Chrupalla.