AfD-Bundesparteitag: Zuversicht und Beteuerungen der Einigkeit beim AfD-Parteitag

Chrupalla betont Einigkeit an der Parteispitze

Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel, wies Chrupalla zurück. Er sagte: "Unsere Partei ist einig wie nie zu vor." Es sei gut, dass die Parteitagsdelegierten schon vor Beginn der Gegendemonstrationen zur Erfurter Messe gefahren seien. "Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen", so Chrupalla.