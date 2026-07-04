Erfurt - Getragen von großen Hoffnungen mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst ist die AfD in ihren Bundesparteitag gestartet. Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla sagt in seiner Begrüßungsrede vor den Delegierten in Erfurt: "Vielleicht können wir bald schon alleine regieren." An die Adresse der Spitzenkandidaten für Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern fügt er hinzu: "Ihr seid unsere Hoffnung dieses Jahr."
AfD-Bundesparteitag Zuversicht und Beteuerungen der Einigkeit beim AfD-Parteitag
dpa 04.07.2026 - 10:32 Uhr