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  6. Blockade auf Autobahnabschnitt bei Erfurt beendet

AfD-Bundesparteitag Blockade auf Autobahnabschnitt bei Erfurt beendet

Tausende Menschen versammeln sich zu Protesten gegen den AfD-Parteitag in Erfurt. Eine Straßenblockade wurde selbstbestimmt beendet. Vereinzelt wurde aber auch Pfefferspray eingesetzt.

AfD-Bundesparteitag: Blockade auf Autobahnabschnitt bei Erfurt beendet
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Die Blockade auf der Autobahn 71 hat sich aufgelöst. Foto: Michael Reichel/dpa

Erfurt - Demonstranten haben eine Blockade auf einem Abschnitt der Autobahn 71 bei Erfurt aufgelöst. "Momentan laufen die Versammlungsteilnehmer noch auf der Autobahn, so dass der Verkehr noch nicht freigegeben werden kann", sagte ein Polizeisprecher. Mehrere tausend Demonstranten hatten den Autobahnabschnitt in Zusammenhang mit Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag blockiert. Nach Angaben des Bündnisses "Widersetzen" haben die Demonstranten die Blockade "selbstbestimmt" verlassen.

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Die Polizei sprach am Mittag von etwa 25.000 Versammlungsteilnehmern in und um Erfurt. In der Straße des Friedens wurden zwei Journalisten demnach durch Flaschen verletzt, die mutmaßlich aus einer Versammlung auf sie geworfen wurden. 

Nach Angaben des Sprechers setzte die Polizei vereinzelt Pfefferspray ein, um bei Blockaden Not- und Rettungswege freizumachen.