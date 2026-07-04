AfD-Bundesparteitag: Blockade auf Autobahnabschnitt bei Erfurt beendet

Erfurt - Demonstranten haben eine Blockade auf einem Abschnitt der Autobahn 71 bei Erfurt aufgelöst. "Momentan laufen die Versammlungsteilnehmer noch auf der Autobahn, so dass der Verkehr noch nicht freigegeben werden kann", sagte ein Polizeisprecher. Mehrere tausend Demonstranten hatten den Autobahnabschnitt in Zusammenhang mit Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag blockiert. Nach Angaben des Bündnisses "Widersetzen" haben die Demonstranten die Blockade "selbstbestimmt" verlassen.