Stopp von Bildungsexperimenten, ein klares Leistungsprinzip, Akzeptanz von Autoritäten und weniger Ideologie – mit derartigen Forderungen will die Thüringer AfD-Landtagsfraktion die Bildungslandschaft in Thüringen reformieren. Dabei sei das am Mittwoch in Erfurt vorgestellte Positionspapier nur eine Fortschreibung früherer Bildungskonzepte, die mehr als 15 Jahre zurückreichten, sagte Fraktionschef Björn Höcke.
AfD-Bildungsprogramm Höcke hält in Thüringen an Schulpflicht fest
Jens Wenzel 19.11.2026 - 16:45 Uhr