Stopp von Bildungsexperimenten, ein klares Leistungsprinzip, Akzeptanz von Autoritäten und weniger Ideologie – mit derartigen Forderungen will die Thüringer AfD-Landtagsfraktion die Bildungslandschaft in Thüringen reformieren. Dabei sei das am Mittwoch in Erfurt vorgestellte Positionspapier nur eine Fortschreibung früherer Bildungskonzepte, die mehr als 15 Jahre zurückreichten, sagte Fraktionschef Björn Höcke.