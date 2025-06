Am Wanderparkplatz unterhalb des Kickelhahns an den Herzogröder Wiesen werden seit zwei Jahren Parkgebühren erhoben. Die Ilmenauer Stadtratsfraktion der AFD setzt sich dafür ein, dass der Parkscheinautomat wieder abgebaut (und an anderer Stelle in der Stadt aufgestellt) wird. Die Gebührenpflicht widerspreche dem Bemühen der Stadt Ilmenau um Touristen als Wirtschaftsfaktor, argumentierte die AfD in ihrem Antrag. Zudem seien Kontrollen auf diesem Parkplatz nur mit viel Aufwand möglich.