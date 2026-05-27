AfD: AfD stellt Kulturreferenten in Tittmoning - Widerstand

AfD stellt drei Stadträte

Die AfD stellt seit der Stadtratswahl im März drei der 20 Sitze im Kommunalparlament des 5.000-Einwohner-Städtchens, das ganz im Osten Bayerns, an der Grenze zum oberösterreichischen Bezirk Braunau gelegen ist. Im Stadtrat ist es üblich, dass jedes Mitglied ein Fachreferat übernimmt. Gruttauer selbst schildert die Situation auf Instagram so, dass es eine Vorabsprache gegeben habe, die ihm das Kulturreferat zusicherte. Später soll seiner Darstellung zufolge ein Stadtrat einen Gegenvorschlag gemacht haben - dieser sei aber nicht angenommen worden. Einer Bitte der Deutschen Presse-Agentur um eine direkte Stellungnahme kam Gruttauer zunächst nicht nach.