AfD: AfD stellt Kulturreferenten in Tittmoning - Widerstand

Tittmoning (dpa/lby) - Nach der Wahl eines AfD-Stadtrates zum Kulturreferenten der oberbayerischen Kleinstadt Tittmoning (Landkreis Traunstein) regt sich massiver Widerstand gegen die Personalie. Ein Kreis von rund 60 Kulturschaffenden - darunter auch der Kabarettist und Musiker Hans Well (ehemals "Biermöslblosn"), hat in einem Brief an die Tittmoninger Stadträte seine Sorgen postuliert, die mit der Personalie verbunden sind. "Kultur ist kein unpolitischer Raum. Sie prägt unser gesellschaftliches Miteinander, unsere Werte und unser Verständnis von Offenheit, Vielfalt und Demokratie", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" berichtet.