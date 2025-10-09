Ärztliche Versorgung: Weitere Stiftungspraxis in Thüringen vor dem Start

Weimar/Gräfentonna (dpa/th) - Um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu sichern, geht in Thüringen eine weitere Stiftungspraxis ans Netz. Mit der Hausarztpraxis, die im Oktober in Gräfentonna (Landkreis Gotha) eröffnet werden soll, etabliere die Stiftung ambulante ärztliche Versorgung in Thüringen die zwanzigste derartige Einrichtung seit ihrer Gründung, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mit. KV und Land hatten die Stiftung 2009 gegründet. In Stiftungspraxen lernen Mediziner als Angestellte die Praxisführung und können sich so auf die eigene Niederlassung vorbereiten.